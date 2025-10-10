Reggio. Assemblea nazionale Legacoop, Falcomatà: “riscoprire il valore sacro della cooperazione”

"Il nostro percorso istituzionale è stato sempre caratterizzato da un rapporto costante e proficuo con il mondo delle cooperative"

REGGIO CALABRIA – “Per noi è un grande onore e un grande orgoglio ospitare per la prima volta in città l’Assemblea nazionale di Legacoop Produzione e Servizi” – il Sindaco Giuseppe Falcomatà interviene al Teatro F. Cilea per salutare i tanti delegati provenienti da ogni parte d’Italia, e aggiunge: “benvenuti a Reggio Calabria, siamo felici di accogliervi in un luogo che ha tanto da raccontare in termini culturali ed identitari; spero che questa sia anche l’occasione per visitare le bellezze di una città, la cui storia millenaria resiste al tempo”.

“Il nostro percorso istituzionale – ha sottolineato Falcomatà – è stato sempre caratterizzato da un rapporto costante e proficuo con il mondo delle cooperative che erogano servizi a più livelli, e che contribuiscono decisamente alla crescita della nostra comunità e al miglioramento della sua qualità della vita, dal punto di vista economico e sociale”.

“Questa sera il mio indirizzo di saluto vuole ribadire un sincero ringraziamento agli operatori del settore, per il lavoro e la dedizione che investono sul territorio. Riscoprire il valore sacro della cooperazione ci ricorda quello spirito autentico di protagonismo e impegno civile, indispensabili per la costruzione di società più forti e più coese”