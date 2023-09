Reggio. Basket in carrozzina, per coach Cugliandro arriva Pietrzyk Kris - Tempostretto

"La mia scelta è ricaduta su Reggio perché disputeremo l’Eurolega, è una bellissima città, dove posso vivere andando ad allenarmi e a giocare"

REGGIO CALABRIA – Per il Coach Antonio Cugliandro della Reggio BiC è arrivato un altro rinforzo, si tratta del polacco Pietrzyk Kris. Nelle ultime due stagioni ha giocato nell’elitè francese con il Cth Lannion e Yes Aigles du Velay, con quest’ultima trionfante con il titolo della Coppa di Francia e con il secondo posto in finale. Pietrzyk ha già giocato in Italia nel 2010 con il Porto Torres, dal 2005 gioca con la nazionale polacca, che ha partecipato ai Campionati Europei, ai Campionati del Mondo e ai Giochi Paralimpici. “Ho scelto di nuovo il campionato italiano perché mi piaceva questo modo di giocare della Serie A – ha dichiarato Kris – voglio dare molta esperienza alla squadra e portare al club un alto livello di basket in carrozzina, così che darà alla squadra un risultato migliore rispetto alla scorsa stagione. La mia scelta è ricaduta su Reggio anche perché disputeremo l’Eurolega – ha concluso – ma anche perché Reggio è una bellissima città, dove posso vivere andando ad allenarmi e a giocare”.