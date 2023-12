Reggio. Beni confiscati, incontro per definire la consegna dei lavori finanziati con fondi Pnrr - Tempostretto

Complessivamente saranno affidati sette progetti, per un ammontare di circa 4 milioni di euro, destinati da Palazzo Alvaro alla riqualificazione dei beni sottratti alla 'ndrangheta

REGGIO CALABRIA – E’ in via di definizione la consegna dei lavori sui beni confiscati alle mafie assegnati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, finanziati con fondi Pnrr. Si tratta complessivamente di sette progetti, per un ammontare di circa 4 milioni di euro che la Metrocity, in linea con gli indirizzi di mandato del Sindaco Falcomatà, aveva destinato alla riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in uso alle associazioni presenti sul territorio metropolitano.

A Palazzo Alvaro si è concretizzato oggi un ulteriore passo in avanti, con una riunione operativa, coordinata dal dirigente del settore 10, Pietro Foti, convocata per l’imminente consegna dei lavori sugli immobili assegnati, previsti già con l’inizio del 2024, e per illustrare le successive fasi di avanzamento.

La Città metropolitana di Reggio Calabria ha infatti ottenuto un finanziamento di circa 4 milioni di euro per 7 progetti di recupero dei beni confiscati nell’ambito del bando ‘Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU’. L’attività amministrativa, su impulso del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, si è svolta con una costante sinergia con i soggetti assegnatari dei beni.

Alla riunione, alla quale hanno preso anche parte anche i Rup Carmelo Marmoglia, Maurizio Modafferi e Annunziato Pannuti, erano presenti i rappresentanti di Adspem per il ‘Centro destinato alla tutela della salute del donatore’, della Reggio Calabria Basket in Carrozzina per il programma ‘Yes I Can’, della Croce Rossa italiana per la ‘Comunità incontro Santo Stefano’, del consorzio Macramè per ‘Impronte a Sud/Welfare lab’, dell’associazione Naima per la ‘Casa del Jazz’, di Rose blu per ‘Un futuro per noi’ e del Forum del Terzo Settore per il ‘Centro sportivo e di prima accoglienza in Riparo’.