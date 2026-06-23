Reggio Calabria. Eventi estivi e Feste Mariane 2026: avviso pubblico per associazioni ed enti

Soggetti pubblici e privati possono proporre entro il 30 giugno iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo e delle politiche giovanili

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative culturali, artistiche e di spettacolo da inserire nei programmi denominati “Eventi Estivi 2026” e “Feste Mariane 2026”. L’opportunità è aperta a un’ampia platea di soggetti pubblici e privati.

Chi può presentare proposte per gli “Eventi Estivi 2026” e le “Feste Mariane”

Possono presentare manifestazione di interesse persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi — anche temporanei — e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private. Requisito indispensabile è il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche, necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Cosa si può proporre: cultura, spettacolo e politiche giovanili

Le iniziative candidabili riguardano il campo della cultura, dello spettacolo e delle politiche giovanili. I soggetti interessati sono invitati a proporre eventi originali che possano essere inseriti nei due programmi stagionali del Comune: gli eventi estivi e le celebrazioni mariane, appuntamenti tradizionalmente centrali nel calendario cittadino reggino.

Scadenza e modalità di presentazione della domanda

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00 del 30 giugno 2026. La domanda va presentata compilando la modulistica allegata all’avviso e inviata tramite PEC al seguente indirizzo:

📧 protocollo@pec.reggiocal.it – Settore 8 – Sviluppo Economico, Cultura, Turismo

Sul sito di Amministrazione Trasparente tutta la documentazione relativa all’Avviso.