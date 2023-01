Reggio Calabria, in pieno centro debuttano i furti "di nuova generazione" FOTO - Tempostretto

In via Udine una Toyota "Aygo", nuova fiammante, è stata depredata di tutt'e quattro i pneumatici: vettura lasciata in equilibrio precario su alcuni mattoni

REGGIO CALABRIA – Incredibile, ma vero… Nel cuore di Reggio Calabria debuttano i furti “di nuova generazione”.

Accade in via Udine, a un tiro di schioppo dal Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”. Un’autovettura, una Toyota “Aygo” nuova fiammante di colore blu, peraltro parcheggiata giusto davanti a un esercizio commerciale, nella notte è stata depredata di tutt’e quattro i pneumatici.

Nessuna forma di rispetto per la circostanza che il proprietario della vettura l’aveva, verosimilmente, appena acquistata.

Soprattutto, la stessa vettura è stata lasciata in condizioni davvero precarie: in equilibrio quantomai incerto – mancando totalmente le ruote -, assicurato addirittura… da alcuni mattoni.

Le considerazioni sul livello di sicurezza effettiva a Reggio potrebbero essere molteplici.

Aggiungiamo soltanto che a un altro veicolo poco distante, in pieno centro, è stata asportata buona parte della scocca.

