Reggio. Calcio: Felice Amaranto, questa mattina sarà depositata la documentazione alla Figc - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – I dirigenti della Fenice Amaranto, nel corso di un incontro con il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, lo hanno ringraziato per la lettera di accreditamento della Città di Reggio Calabria indirizzata alla Figc e il nulla-osta per la disponibilità dello Stadio Oreste Granillo come richiesto. Nella giornata di ieri hanno lavorato per completare il fascicolo e lo hanno anticipato già ieri sera telematicamente alla Figc, mentre questa mattina, entro il termine stabilito, provvederanno al deposito cartaceo e alla consegna degli assegni.