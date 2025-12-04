 Reggio. Clochard trovato senza vita in un gazebo abbandonato nel centro storico

Reggio. Clochard trovato senza vita in un gazebo abbandonato nel centro storico

Dario Rondinella

Reggio. Clochard trovato senza vita in un gazebo abbandonato nel centro storico

Tag:

giovedì 04 Dicembre 2025 - 12:46

Dalle prime informazioni, il corpo del clochard senza vita potrebbe essere probabilmente di origine indiana o appartenente a un’etnia simile

REGGIO CALABRIA – E’ stato rinvenuto senza vita il corpo di un clochard, all’interno di un gazebo inutilizzato in via Gaspare del Fosso, nel cuore del centro storico. A lanciare l’allarme questa mattina alcuni passanti.

Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un uomo molto alto, di circa 30 anni, probabilmente di origine indiana o appartenente a un’etnia simile. Il gazebo, da tempo segnalato dai residenti come luogo di riparo per diversi senzatetto, era diventato negli ultimi mesi una sorta di ricovero di fortuna.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia, che hanno immediatamente transennato l’area per consentire gli accertamenti. Gli agenti stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

Ulteriori dettagli saranno disponibili nelle prossime ore, in attesa delle verifiche medico-legali e delle indagini di rito.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Messina: l’evento alla Notte bianca dello Sport
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED