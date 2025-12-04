Reggio. Clochard trovato senza vita in un gazebo abbandonato nel centro storico

Dalle prime informazioni, il corpo del clochard senza vita potrebbe essere probabilmente di origine indiana o appartenente a un’etnia simile

REGGIO CALABRIA – E’ stato rinvenuto senza vita il corpo di un clochard, all’interno di un gazebo inutilizzato in via Gaspare del Fosso, nel cuore del centro storico. A lanciare l’allarme questa mattina alcuni passanti.

Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un uomo molto alto, di circa 30 anni, probabilmente di origine indiana o appartenente a un’etnia simile. Il gazebo, da tempo segnalato dai residenti come luogo di riparo per diversi senzatetto, era diventato negli ultimi mesi una sorta di ricovero di fortuna.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia, che hanno immediatamente transennato l’area per consentire gli accertamenti. Gli agenti stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

Ulteriori dettagli saranno disponibili nelle prossime ore, in attesa delle verifiche medico-legali e delle indagini di rito.