Reggio. Completate verifiche tecniche su edifici scolastici, stamattina riprendono le attività didattiche - Tempostretto

REGGIO CALABRIA -Sono state completate tutte le verifiche necessarie e propedeutiche alla ripresa in sicurezza delle attività didattiche in tutti gli edifici scolastici cittadini. I tecnici della Società comunale Castore, di concerto con il Settore Lavori Pubblici di Reggio Calabria, hanno esperito tutti i necessari accertamenti al fine di valutare eventuali situazioni di rischio ancora presenti sugli edifici scolastici.

Laddove si sono presentate criticità di vario genere, dovute principalmente alle eccezionali raffiche di vento abbattutesi nello scorso fine settimana in diverse aree del territorio comunale, gli operatori di Castore e del Settore Lavori Pubblici sono intervenuti per rimettere in sicurezza l’intero patrimonio degli edifici scolastici cittadini.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado riapriranno questa mattina in sicurezza e riprendere la consueta attività didattica.