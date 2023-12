Reggio. Con un biglietto da 5 euro ne vince 500 mila al Gratta e Vinci - Tempostretto

Una vera e propria vincita da record e considerato il periodo, il vincitore si è fatto davvero un gran bel regalo di Natale

REGGIO CALABRIA – E’ entrato in una ricevitoria ed ha acquistato un Gratta e Vinci da 5 euro e se n’è uscito con un premio da 500 mila euro. E’ accaduto presso la tabaccheria la N.60 di Malara Paolo in Via Reggio Modena 14. Una vera e propria vincita da record e considerato il periodo, il vincitore si è fatto davvero un gran bel regalo di Natale. Ad annunciare lo straordinario colpo messo a segno dal fortunato giocatore, che lo ricordiamo ha vinto il massimo del montepremi, è tato lo stesso titolare della ricevitoria che ha postato la foto con il biglietto vincente