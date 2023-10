Reggio. Concluso il corso di formazione per la somministrazione di alimenti e bevande - Tempostretto

L'attività formativa è stata svolta a titolo gratuito a seguito di un accordo di collaborazione tra il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Si sono svolti giorno nei giorni scorsi a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, gli esami finali del corso “Abilitazione all’esercizio del commercio dei prodotto del settore merceologico alimentare e all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Il corso è stato programmato e gestito dal Settore 5 – Formazione Professionale della Città Metropolitana, con il coordinamento del Dirigente Fortunato Battaglia e coordinato dalla responsabile Maria Lea Quattrone. L’attività formativa è stata svolta a titolo gratuito a seguito di un accordo di collaborazione tra il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, realizzato nell’ambito di una proposta progettuale di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori, “Giovani Fermenti per il Bene Comune”, progetto al quale hanno partecipato anche l’Agenzia APICE, Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa, ANCI e il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto, ed ha sottolineato “l’importanza di queste iniziative in un territorio che troppo spesso vede i nostri giovani allontanarsi alla ricerca di un lavoro, auspicando che questo corso possa essere l’inizio di un percorso lavorativo da svolgere all’interno del nostro contesto socioeconomico”.