Reggio. Confesercenti ha incontrato il prefetto, Clelia Vaccaro

Numerosi i temi affrontati riguardanti un territorio dalle immense potenzialità che si ritrova a fare i conti con una pesante crisi economica

REGGIO CALABRIA – In un clima cordiale e proficuo si è svolto un incontro tra il prefetto Clara Vaccaro e una delegazione di Confesercenti guidata dal presidente Claudio Aloisio.

“Abbiamo richiesto questo incontro per poterci confrontare con il prefetto in merito ai tanti problemi

che sta attraversando il tessuto economico e commerciale reggino” – ha dichiarato il presidente Aloisio

accompagnato dal vicepresidente provinciale Maurilio Cammara e dal presidente Fiepet Confesercenti

Gianfranco Laganà. “E’ stata l’occasione – ha continuato Aloisio – per vedere personalmente la

dottoressa Vaccaro dopo la sua recente nomina a prefetto di Reggio Calabria e ribadirle la piena

disponibilità di Confesercenti a qualsiasi forma di collaborazione e supporto con la Prefettura e gli Enti

territoriali per lo sviluppo dell’Area Metropolitana.”

Durante la riunione si sono affrontati diversi temi riguardanti un territorio dalle immense potenzialità

che, però, si ritrova a fare i conti con una pesante crisi economica che rischia di decimare le imprese

commerciali reggine se non si interviene con misure di sostegno adeguate.

Massima la disponibilità del Prefetto ad attivarsi, per quanto di sua competenza, così da agevolare

percorsi di crescita sostenibili con la collaborazione degli Enti Intermedi e delle Associazioni Datoriali che

rappresentano le forze sane e operose della città e della provincia.

“Siamo molto soddisfatti – ha concluso il presidente di Confesercenti Reggio Calabria – di questo incontro

che ci ha permesso di conoscere, prima ancora che un rappresentante dello Stato, una persona

disponibile e attenta ai problemi del territorio con la quale, siamo sicuri, proseguirà un confronto

costruttivo e propositivo per cercare soluzioni ai tanti problemi che imprese e famiglie stanno

affrontando con fatica e sacrifici”.