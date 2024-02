Reggio. Confiscati beni per 3 milioni di euro ad imprenditore calabrese

L'imprenditore appartenente a una cosca di ‘ndrangheta, a partire dagli anni ’90 avrebbe posto in essere condotte illecite

REGGIO CALABRIA – Beni per tre milioni di euro, riconducibili a un imprenditore calabrese, sono stati confiscati dal nucleo speciale polizia valutaria di Reggio Calabria della Guardia di finanza. Il provvedimento fa seguito a quello di sequestro emesso, nel gennaio 2023, sulla base delle risultanze delle attività investigative poste in essere dalla Guardia di finanza.

Gli approfondimenti condotti dagli inquirenti, partendo dall’analisi dei rapporti finanziari intrattenuti da diversi gruppi societari con un istituto di credito operante nel territorio calabrese, hanno evidenziato come l’imprenditore, attivo nel settore degli autotrasporti e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto appartenente a una cosca di ‘ndrangheta, a partire dagli anni ’90 avrebbe posto in essere condotte illecite che gli avrebbero permesso di accumulare un patrimonio nettamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.