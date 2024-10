Reggio. Congresso nazionale Camere Penali, Marra: “Grandi numeri ed approfondimenti qualificati”

"Una tre giorni che ha fatto registrare grandi numeri, ma soprattutto approfondimenti qualificati su questioni quanto mai attuali"

REGGIO CALABRIA – “La celebrazione del congresso straordinario delle camere penali italiane a Reggio Calabria, un bel messaggio per la città” – lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, che ha così commentato la kermesse degli avvocati in riva allo Stretto: “Ringrazio – per aver scelto la nostra città – il presidente nazionale, l’avvocato Francesco Petrelli, il presidente delle Camera penale reggina, l’avvocato Pasquale Foti e i suoi colleghi reggini promotori ed organizzatori di una kermesse prestigiosa che ha focalizzato il centro della discussione su temi di straordinaria importanza per la giustizia e per la vita sociale dei cittadini che con essa devono fare i conti”.

“Una tre giorni – ha ribadito Marra – che ha fatto registrare grandi numeri, ma soprattutto approfondimenti qualificati su questioni quanto mai attuali come la separazione delle carriere, il decreto sicurezza, l’emergenza carceri, e addirittura, l’idea di una scrittura di un nuovo codice di procedura penale, e che riguardano necessarimente il futuro del Paese”.

“Un confronto aperto al contraddittorio in cui sono emerse visioni diverse ma che hanno offerto certamente spunti su quali percorsi comuni possano intraprendere i giuristi, i professionisti dell’avvocatura con la magistratura giudicante e requirente, per il raggiungimento di un processo riformatore del sistema giustizia in grado garantire solo quelle risposte che derivano dai principi di garanzia che la Costituzione stessa prevede”.

“Momenti di confronto con ospiti illustri, che – ha concluso il presidente Marra – accompagnati da eventi a margine, hanno arricchito l’offerta culturale in città in quest’ultimo fine settimana e che mi auguro possano ripetersi ancora nel prossimo futuro”.