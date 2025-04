Volontari di Messina ai funerali di Papa Francesco

Una parte del Gruppo comunale di Protezione civile è stato impegnato nell'accoglienza di migliaia di pellegrini. Basile e Minutoli: "Orgogliosi di loro"

MESSINA – “Volontari messinesi impegnati per i funerali di Papa Francesco. Siamo orgogliosi dei nostri volontari, che ancora una volta hanno dimostrato grande spirito di servizio, generosità e professionalità. Hanno rappresentato con onore la città di Messina in un momento così solenne e significativo”. Così il sindaco Federico Basile. Una squadra di volontari del Gruppo comunale di Messina ha partecipato alla colonna mobile composta da 12 mezzi, 43 volontari e 3 funzionari provenienti da tutte le province della Sicilia, disposta dal dipartimento regionale di Protezione civile per dare assistenza e accoglienza alle centinaia di migliaia di pellegrini a Roma per l’ultimo saluto al Pontefice.

La colonna mobile, operativa in tempi brevi, è partita lo scorso mercoledì 23 da Messina per giungere nel campo allestito a Centocelle dal dipartimento nazionale della Protezione civile, che ha ospitato migliaia di volontari e ha ricevuto la visita del capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano e di monsignor Rino Fisichella, che hanno dichiarato: “In questo momento in via della Conciliazione si vedono i vostri colori e vi posso garantire la gratitudine da parte della Santa Sede per questa immediata risposta positiva che avete dato. È un segno di affetto e di attenzione”.

Nella notte di oggi i volontari messinesi sono rientrati a Messina con i mezzi della colonna mobile degli enti locali Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) di Messina, insieme alla pattuglia siciliana, dopo aver prestato servizio presso il campo di Protezione civile di Centocelle e piazza San Pietro, impegnati in attività di distribuzione di acqua e di assistenza generica alla popolazione e ai pellegrini in fila per l’ultimo saluto al Pontefice.

“Un impegno fondamentale per garantire assistenza ai pellegrini”



“Siamo orgogliosi dei nostri volontari – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – che ancora una volta hanno dimostrato grande spirito di servizio, generosità e professionalità, rappresentando con onore la città di Messina in un momento così solenne e significativo per il mondo intero.”

“L’impegno della Protezione civile di Messina – ha aggiunto l’assessore competente Massimiliano Minutoli – è stato fondamentale per garantire assistenza a migliaia di pellegrini in un evento di portata mondiale. Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari che, con dedizione e tempestività, hanno risposto alla chiamata di aiuto.”

“Un’esperienza intensa e toccante – ha commentato la coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile, Sabrina Palumbo (nella foto da Facebook con altri volontari, n.d.r.), – che ha messo in evidenza il valore del volontariato e l’importanza del lavoro di squadra. I nostri volontari hanno lavorato senza sosta con professionalità e umanità, portando un piccolo, ma prezioso contributo in un’occasione storica.”

