Reggio. Consiglio comunale, in Aula sette presenti: "buona la seconda" - Tempostretto

Fra i temi posti all'attenzione dei consiglieri, le mozioni sulle discutibili condizioni del Lido comunale e contro la chiusura del sito reggino dell'Alival

REGGIO CALABRIA – Sette i presenti in un’Aula “Pietro Battaglia” iconicamente vuota, proprio nel giorno dell’anniversario della Rivolta di Reggio di cui lo storico sindaco fu uno dei protagonisti assoluti.



Il Consiglio comunale in prima convocazione va dunque deserto: dei temi originariamente previsti (fra i quali le discutibili condizioni in cui si trova il Lido comunale “Genoese Zerbi” e la mozione contro la chiusura dello stabilimento reggino dell’Alival) si parlerà dunque in seconda istanza.



L’assise cittadina tornerà a riunirsi, in seconda convocazione, domattina alle 9 a Palazzo San Giorgio.

