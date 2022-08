Reggio. Controlli polizia locale, multe per stato di ebbrezza e per limiti di velocità - Tempostretto

I controlli hanno interessato prevalentemente le zona della movida cittadina. Sette sanzioni sono state elevate per eccesso di tasso alcolemico

REGGIO CALABRIA – Nell’ultimo week-end, la polizia locale ha eseguito una serie controlli straordinari sul territorio cittadino, anche in orario notturno. Le attività, inserite nell’ambito del piano nazionale e transnazionale focus ‘ndrangheta, coordinate in loco dal dirigente, hanno viste impegnate dieci unità, che hanno svolto controlli di polizia stradale ed amministrativa. Sono state controllate le vie principali della movida reggina alcune delle quali completamente ostruite da veicoli in sosta irregolare, nonché le attività commerciali sul lungomare Italo Falcomatà.

Dei circa settanta conducenti sottoposti a precursore etilometrico, ben sette sono risultati in stato di ebbrezza (il 10%). Per loro è scattato immediatamente il ritiro della patente di guida e, in base al tasso alcolemico rilevato, una pesante sanzione amministrativa ovvero il deferimento all’autorità giudiziaria. Sono state comminate in totale circa 150 verbali al codice della strada anche per superamento dei limiti di velocità. Otto gli incidenti stradali rilevati dei quali quattro in orari notturni causati in prevalenza da distrazioni alla guida e velocità superiore ai limiti. Accertata anche l’occupazione abusiva di suolo da parte di un esercente in un’area di particolare pregio urbanistico della città.