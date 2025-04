Reggio. Cuzzocrea e Quartuccio: “su Arghillà attenzione costante dell’Amministrazione”

consiglieri comunali evidenziano l'impegno verso il quartiere che ha consentito la realizzazione di una serie di presidi di welfare

REGGIO CALABRIA – I consiglieri dei gruppi “Innamorarsi di Reggio” e “Reggio Coraggiosa”, Pino Cuzzocrea e Filippo Quartuccio, esprimono pieno apprezzamento per il murales antirazzista realizzato ad Arghillà in collaborazione con Unar. Un’opera che «non solo costituisce un segno di speranza per il quartiere – affermano – ma si erge anche a simbolo di inclusione, superamento delle discriminazioni e valorizzazione delle diversità, valori che appartengono all’intera comunità cittadina, rappresentando un simbolo del patto che l’Amministrazione intende rivolgere nei confronti della cittadinanza del quartiere»..

«Questo murales – dichiarano congiuntamente i consiglieri dei due gruppi – rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno profuso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Falcomatà nei confronti del quartiere di Arghillà. Un quartiere dal grande potenziale che, purtroppo, ha subito nel tempo le conseguenze di scelte urbanistiche a dir poco scellerate».

“Innamorarsi di Reggio” e “Reggio Coraggiosa” sottolineano come l’attenzione per Arghillà si concretizzi in diverse attività di welfare già realizzate dall’Amministrazione, spesso in sinergia con le preziose associazioni che operano su Arghillà. «Sono attivi – ricordano i consiglieri – il polo di prossimità, l’assistenza domiciliare, il centro diurno comunale per minori e il centro Ace per le visite gratuite, operativo in locali messi a disposizione dal Comune. Inoltre, è in fase di costruzione un asilo nido che si aggiungerà alla scuola materna già esistente, con l’obiettivo di creare il primo polo d’infanzia della zona. A questi importanti servizi si aggiungono l’emporio della solidarietà, sostenuto con fondi comunali, e un significativo investimento di 15 milioni di euro, ottenuti tramite il Pinqua, fondi del PNRR, destinati alla completa ristrutturazione del centro civico. Ricordiamo inoltre il partenariato virtuoso con il Consorzio Ecolandia, il Comune di Reggio Calabria e la Chiesa valdese, per l’importante progetto F.A.T.A. finanziato tramite i fondi Otto per Mille, e il progetto “Sportivamente Insieme”, nato nell’ambito di “Spazi Civici di Comunità – Play District” e promosso dall’ASD Arghillà».

«Un plauso infine – concludono i consiglieri civici – va rivolto al lavoro meritorio portato avanti dalle Forze dell’ordine e dalla Prefettura. Proprio a causa delle scelte errate compiute in passato, alcune zone del quartiere oggi soffrono a causa di una condizione di illegalità che va combattuta non solo sul piano culturale, ma anche attraverso le attività di repressione che le forze dell’ordine stanno portando avanti con determinazione. Agli uomini in divisa, schierati a difesa dei diritti dei cittadini onesti, va tutto il sostegno della civica amministrazione, affinché situazioni opache siano censurate e le iniziative positive, come quelle portate avanti da tante meritorie associazioni, siano invece valorizzate e sostenute».