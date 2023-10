Reggio. Da stamattina al via le richieste per i contributi per la frequenza dei centri estivi - Tempostretto

Reggio. Da stamattina al via le richieste per i contributi per la frequenza dei centri estivi

Per attivare la procedura gli utenti dovranno accedere tramite SPID. Resta esclusa ogni altra diversa modalità di presentazione della domanda REGGIO CALABRIA – l’Amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio ha comunicato che a partire da questa mattina e fino al prossimo 31 ottobre sarà aperta la scheda relativa alle richieste per l’erogazione del contributo economico sotto forma di rimborso per la frequenza dei minori di età compresa tra 0 e 17 anni ai centri estivi presenti sul territorio nel periodo giugno – settembre 2023. Per attivare la procedura gli utenti dovranno accedere tramite SPID. Resta esclusa ogni altra diversa modalità di presentazione della domanda. Alla domanda di partecipazione firmata dal soggetto richiedente deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione indicata nella pagina del portale del Comune di Reggio Calabria. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili al seguente link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/3723