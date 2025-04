Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che attraverso i rilievi effettuati, sta ricostruendo la dinamica dell’incidente

REGGIO CALABRIA – E’ deceduta poco dopo essere giunta al Grande Ospedale Metropolitano accompagnata dal 118, la donna di 75 coinvolta questa mattina in un incidente stradale tra via Romeo e via Calipari di Reggio. Sul posto, subito dopo il sinistro, è intervenuta la Polizia Locale che attraverso i rilievi effettuati, sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.