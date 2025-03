Reggio. Dopo le nuove rotte aeree, rafforzati i collegamenti per l’Aeroporto Tito Minniti

Le nuove rotte, spingono sempre più utenti, anche dalla vicina Sicilia ad utilizzare l’aeroporto di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Le nuove rotte aeree attivate e le altre previste dalla compagnia irlandese Ryanair per l’Aeroporto Tito Minniti hanno avuto un impatto positivo oltre che sul turismo dell’intera regione, anche e soprattutto sull’intera area dello Stretto, sia sul versante calabrese che su quello siciliano. Pertanto, l’implemento delle nuove tratte aeree, grazie anche al sostegno economico della regione Calabria, ha contribuito a sostenere e incrementare il turismo, favorendo l’economia dell’intera area, con una ulteriore crescita in altri settori complementari come ad esempio il trasporto da terra da e per l’aeroporto reggino.

Infatti le nuove rotte, spingono sempre più utenti, anche dalla vicina Sicilia ad utilizzare l’aeroporto di Reggio Calabria, tant’è che sono aumentati i servizi di trasporto aeroportuale, come nel caso dell’azienda Star Bus di Bagnara Calabra, operante nel settore di trasporto persone dal 2013. Grazie alla intuizione del proprietario, dal 2023, è stata ampliata l’offerta, avviando lo stesso servizio anche da Messina verso l’ aeroporto di Reggio Calabria, ritenendo l’utenza dell’area metropolitana messinese fondamentale per lo scalo reggino e viceversa. “Ovviamente – spiega Domenico Soldano – con l’arrivo di Ryanair il flusso turistico è aumentato in modo esponenziale”.

Il servizio navetta avviene su prenotazione ed è “garantito” anche per una sola persona, purché la prenotazione avvenga nelle 48 ore antecedenti alla data del viaggio aereo. Nel periodo estivo la prestazione viene esteso anche su Milazzo, isole Eolie comprese. La partnership con Caronte e Tourist consente di avere priorità all’imbarco e sbarco durante la traversata, consentendo così di raggiungere lo scalo reggino in soli 50/60 min dal punto di pick up. E, comunicando in tempo reale il numero di passeggeri, si ha la possibilità di organizzare e gestire il flusso in aeroporto con un fast track e priority al banco ceck dedicato.