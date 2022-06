Reggio. Due autori, due libri e le spudorate verità - Tempostretto

Un " Nudo D'Autori" senza filtri, retorica e intermediazioni. Un uomo e una donna a confidarsi e a confrontarsi in uno scambio alla pari con amici/lettori.

REGGIO CALABRIA – Nella splendente location sullo Stretto dell’A Gourmet l’Accademia, dopo 4 anni il ritorno degli autori di “L’ Amicizia Strampalata: storia d’amore al tempo delle chat” con il nuovo libro scritto a quattro mani : “Odissea Italia: le cronache nell’arnia“. Marina Neri e Francesco Briganti ancora una volta hanno voluto che a tenere a battesimo una loro opera fosse lo Chef Filippo Cogliandro, ambasciatore in Italia e nel mondo delle tradizioni enogastronomiche calabresi e della Cultura della Legalità, simbolo e volano di riscatto. Gli autori dell’Amicizia Strampalata, romanzo di esordio del sodalizio artistico a quattro mani, alla loro seconda fatica letteraria insieme, con il libro ” 2020 Odissea Italia: le cronache nell’arnia”, incontreranno i lettori giovedì 16 giugno 2022 ore 18:00 presso i locali dell’A Gourmet l’Accademia.

Sarà l’ occasione per mettere a nudo le emozioni che li hanno portati a scrivere un romanzo d’amore velato di soffuso erotismo nell’epoca dei sentimenti nati attraverso il web e un Diario giornaliero sui tre mesi del lockdown del 2020 in cui ironia, ansie, speranze, rabbia, dolore hanno fatto sì che la Cronaca divenisse Storia. Un ” Nudo D’Autori” senza filtri, retorica e intermediazioni. Un uomo e una donna a confidarsi e a confrontarsi in uno scambio alla pari con amici/lettori. Venerdì 17 giugno i due autori si ritroveranno, invece, a Lamezia Terme, piazza Mazzini per proseguire il loro Viaggio che ne mette a ” nudo” l’anima.”