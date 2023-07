Reggio. Due persone investite mortalmente da un camion in seguito ad una rissa - Tempostretto

I due, avrebbero avuto un alterco con una terza persona, un reggino, il quale avrebbe poi deciso di salire sul suo camion per travolgerli

REGGIO CALABRIA – Due persone decedute, in seguito ad una rissa. E’ accaduto in una stazione di servizio sulla Statale 106 jonica a Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria. Si tratta di un cittadino extracomunitario e di un uomo originario di Melito Porto Salvo. I due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero avuto un alterco con una terza persona, un reggino, il quale avrebbe poi deciso di salire sul suo camion per travolgerli, dandosi alla fuga. Sul posto, poco dopo l’accaduto, sono giunti agenti della Polizia di Stato, i quali hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre la polizia scientifica, in base ai rilievi effettuati , sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Nel frattempo, sono scattate le ricerche dell’uomo alla guida del camion.