Reggio. E’ partita ufficialmente la XIX edizione de I Tesori del Mediterraneo

Clara, Maninni, Paolantoni, D’ausilio, Impastato i big Tesori del Mediterraneo 2024. La grande novità: il Food Tell al terrazzo del museo

REGGIO CALABRIA – Si è svolta quest’oggi la conferenza stampa di presentazione della manifestazione internazionale che ha visto la presenza di autorità civili e militari e rappresentanti istituzionali, presso il salone dei Lampadati di Palazzo San Giorgio. Natalia Spanò, presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti e organizzatrice dell’evento, insieme a Paolo Catalano, ha presentato tutte le iniziative che fanno parte di questa ricca manifestazione: la Regata del Mediterraneo, il Premio Apollo, i Salotti televisivi, gli Incontri letterari, la Cittadella allestita sul Lungomare, gli spettacoli…

Moderata dal giornalista e presentatore della manifestazione Carlo Arnese, hanno partecipato alla conferenza anche il sindaco Giuseppe Falcomatà e i vicesindaci (cittadino e metropolitano) Paolo Brunetti e Carmelo Versace. Un ringraziamento è partito dagli organizzatori all’indirizzo della Regione Calabria. Giunti in piena conferenza i graditi saluti dell’europarlamentare Giusy Princi e del deputato

Francesco Cannizzaro. Sono stati svelati i nomi degli artisti che animeranno le serate estive dall’Arena dello Stretto e per i quali c’era grande attesa: direttamente da “Mare fuori” Clara Soccini, cantautrice ed attrice, si esibirà giovedì 1 agosto, Maninni venerdì 2 agosto, i comici Francesco Paolantoni e Antonio D’Ausilio sabato 3 agosto, Gianluca Impastato chiuderà questa edizione de I Tesori domenica 4 agosto.

Anche quest’anno, come ormai tradizione, presenterà le due serate conclusive Veronica Maya.

Tante le iniziative, storiche e ormai amatissime, che prenderanno vita in questa 6 giorni, ma non mancheranno le novità. Una su tutte, il “Food Tell -Assaggi di storia” una nuova trovata della vulcanica

presidente Spanò che metterà, ancora una volta, in grande risalto le ricchezze del nostro territorio grazie ad un partenariato con il MArRC. Lo chef stellato Nino Rossi e il professore Daniele Castrizio uniranno le loro arti e competenze per offrire una esperienza unica in un luogo eccezionale: le terrazze del museo.

Un connubio tra storia e tradizione culinaria che intrecciandosi daranno vita a nuove emozioni in un evento esperienziale peculiare. Protagonista indiscussa è Reggio Calabria che vivrà un altro momento di valorizzazione della sua storia e cultura, attraverso i prodotti che la identificano e la caratterizzano, parte integrante del pacchetto di meraviglie che costituiscono la sua anima più profonda. Intanto la manifestazione cammina da sola in giro per l’Italia, dove si parla dei Tesori e della nostra città grazie alla Regata del Mediterraneo alla quale partecipano equipaggi da tutta la penisola, e non solo. E fioccano gli articoli nelle varie città italiane che veicolano i nostri territori questa volta dando ampio risalto alle bellezze paesaggistiche che la natura ci ha generosamente donato. Insomma i Tesori rappresentano, con tutti i suoi eventi un vero e proprio strumento di promozione dei territori per un impulso a 360 gradi, un volano straordinario che già porta in questa sponda di Stretto persone e personaggi, e che contribuisce a creare e fortificare un’immagine positiva per una terra straordinaria e tutta da scoprire. E poi il Premio Apollo, il contest che è riuscito a mettere insieme, per l’occasione, case editrici calabresi e siciliane, rispettivamente ben 11 e 12. I talk show che coinvolgeranno tantissimi ospiti attraverso temi di grande attualità ed interesse sociale. Questi gli ingredienti che danno vita ad un evento animato dal cuore di chi, da 19 anni, fa enormi sacrifici per mantenerlo vivo, e di tutto lo staff “ormai famiglia”, per usare le parole di Natalia Spanò, che non ha lesinato lacrime di commozione, palese prova dell’amore che dà respiro a questa straordinaria creatura. E come ogni anno, la conferenza si è chiusa con l’immancabile annuncio ufficiale di Spanò: “Dichiaro aperti I Tesori del Mediterraneo 2024”.