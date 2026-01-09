Reggio. Elezioni Comunali, La Strada lancia la campagna: “Conviviamo, Decentriamo, Restiamo”

La Strada lancia ufficialmente la propria campagna in vista delle Elezioni Comunali 2026 a Reggio Calabria, aprendo una nuova fase di partecipazione politica dal basso, radicata nei quartieri e nelle comunità della città



REGGIO CALABRIA – Il movimento La Strada lancia ufficialmente la propria campagna in vista delle Elezioni Comunali 2026 a Reggio Calabria, aprendo una nuova fase di partecipazione politica dal basso, radicata nei quartieri e nelle comunità della città.

La Strada nasce come comunità di persone che hanno scelto di restare per cambiare: chi è rimasto,

chi è tornato, chi non ha mai smesso di esserci. Un’esperienza politica che, negli anni, ha riportato il

confronto pubblico nelle piazze e nei territori, intrecciando cultura, partecipazione e una presa di

posizione netta sui temi che contano davvero.

Dalle assemblee pubbliche ai cammini urbani, dalle feste di strada alle battaglie istituzionali, La

Strada ha praticato una politica fondata su relazioni, prossimità e responsabilità. Oggi, in vista

dell’appuntamento elettorale del 2026, il movimento rilancia il proprio impegno a partire da ciò che

è sempre stato: una politica che riabita la città, ricuce comunità, difende diritti e costruisce futuro.

La campagna si sviluppa attraverso tre pratiche di partecipazione, ascolto e condivisione:

Conviviamo, Decentriamo, Restiamo, tre parole chiave che sintetizzano una visione e un metodo.

Conviviamo, perché la politica nasce dall’incontro, dall’ascolto reciproco e dalla condivisione degli

spazi e dei problemi quotidiani.

Con “Conviviamo – La politica in tavola”, La Strada proporrà momenti di convivio diffusi nelle piazze, nei cortili e nelle case: spazi aperti e informali in cui sedersi insieme, condividere tempo, parole e vissuti, ascoltarsi senza mediazioni e costruire comunità. Perché prima di essere programma, la politica è relazione, fiducia e presenza.

Decentriamo, perché Reggio Calabria è una città policentrica, in cui ogni quartiere conta. Dal 2019,

i Cammini Urbani del movimento La Strada hanno attirato l’attenzione della stampa nazionale, diventando un’esperienza riconosciuta per il loro modo innovativo di coniugare partecipazione civica, ascolto dei territori e narrazione urbana.

Con “Decentriamo – Ogni luogo è centro”, nel solco dei Cammini Urbani, invitiamo a ribaltare lo sguardo sulla città: Reggio non ha periferie, ma tanti centri vitali spesso dimenticati e trascurati. Quartieri come Archi, Catona, Gebbione, Ravagnese, San Sperato, Vito, Mortara, Mosorrofa e molti altri sono comunità vive, decisive per il presente e il futuro della città.

Restiamo, perché fare politica significa esserci davvero. Restare accanto alle persone e nei territori, senza voltarsi dall’altra parte. “Restiamo – La strada è casa” è un insieme di azioni simboliche nello spazio pubblico: incursioni artistiche, musicali e sociali capaci di riaccendere l’attenzione sulle ferite vive della città.

La strada cambia senso quando viene abitata: non è solo passaggio, ma presenza viva. E se la strada è casa, non si abbandona. La Strada invita cittadine e cittadini a partecipare a un percorso collettivo che è insieme politico, culturale e umano: perché dialogare attorno a un tavolo, camminare e raccontare i luoghi, renderli vivi attraverso la nostra presenza, sono un nuovo modo di abitare Reggio.