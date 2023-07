Reggio. Emergenza criminalità, Confesercenti ha incontrato il questore Bruno Megale - Tempostretto

Il questore Megale, ha rassicurato Confesercenti su un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine in città già in atto

REGGIO CALABRIA – In seguito alla recrudescenza dei numerosi atti criminosi che hanno e che stanno avendo come obiettivo le attività commerciali e i pubblici esercizi nel territorio cittadino, il presidente di Confesercenti, Claudio Aloiso dopo un confronto con i propri associati che hanno esternato la loro legittima apprensione per una situazione estremamente allarmante, ha chiesto un incontro con il questore, Bruno Megale, il quale ha prontamente dato la sua disponibilità. Questa mattina infatti ha accolto il presidente Claudio Aloisio e il vicepresidente Maurilio di Confesercenti.

Durante la riunione, avvenuta in un clima cordiale e costruttivo, il presidente Aloisio e il vicepresidente Cammara hanno voluto riportare le preoccupazioni degli imprenditori reggini ricevendo dal questore rassicurazioni su un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine in città già in atto, soprattutto nelle ore notturne, e un’intensificazione delle indagini volte ad assicurare alla giustizia gli autori di questi crimini. Un’altra richiesta da parte dell’Associazione è stata quella di dare la possibilità, alle attività che lo richiedano, di poter collegare i propri sistemi d’allarme alle forze dell’ordine con celerità. “Anche in questo caso – ha sottolineato il presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio – il questore ha sottolineato la massima disponibilità nel venire incontro alle richieste degli imprenditori per supportarli nell’affrontare questo particolare momento”.