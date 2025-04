Reggio. Emergenza maltempo, Red: “importante intervento del Settore Ambiente e Castore”

"Condividiamo che la priorità, sia quella di garantire i servizi e le manutenzioni con un livello di qualità"

REGGIO CALBRIA – In seguito all’emergenza maltempo dei giorni scorsi, la società in house Castore S.p.A., in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune, ha realizzato una moltitudine di interventi per ripristinare e mettere in sicurezza situazioni varie di pericolo e di emergenza.

“L’ondata di maltempo che ha riguardato la nostra città, ed in generale anche vari comuni della Città Metropolitana, ha causato frane, smottamenti e alberi caduti, la cui emergenza è stata gestita con prontezza e tempestività”. Hanno dichiarato i consiglieri comunali del gruppo RED.

“Abbiamo da sempre rivendicato con forza maggiori risorse per le società in house, ritenendo prioritario garantire servizi essenziali e sicurezza nella città che amministriamo. In questo contesto condividiamo che la priorità dell’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà, sia quella di garantire i servizi e le manutenzioni con un livello qualitativo all’altezza delle aspettative della comunità reggina”.