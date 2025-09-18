 Reggio Emilia. Autista 44enne messinese aggredito senza motivo

Reggio Emilia. Autista 44enne messinese aggredito senza motivo

Marco Ipsale

Reggio Emilia. Autista 44enne messinese aggredito senza motivo

giovedì 18 Settembre 2025 - 07:00

Stava andando al lavoro, è stato prima investito e poi picchiato

Stava andando al lavoro in monopattino, per iniziare il suo turno alle 6 del mattino. Si trovava in via Saragat, a Reggio Emilia, quand’è stato prima investito da un’auto e poi aggredito dalle due persone a bordo.

Protagonista della sfortunata vicenda un 44enne messinese, che da quasi vent’anni vive a Reggio Emilia per lavoro, dove fa l’autista di autobus.

Calci, pugni e anche colpi con una bottiglia di vetro, lasciando l’uomo a terra con gravi ferite. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma, dove gli è stata diagnosticata la frattura del pavimento oculare e una grave ferita alla gamba, con l’osso fuoriuscito. Dovrà affrontare due interventi chirurgici e una lunga riabilitazione.

La dinamica dei fatti appare ancora poco chiara. I due aggressori avrebbero agito senza un motivo apparente. Il gesto, tanto brutale quanto inspiegabile, ha gettato un’ombra di preoccupazione, soprattutto dopo che un altro uomo, un 36enne, è stato aggredito poco dopo nella stessa zona con un copione simile. Anche in questo caso, la vittima è stata prima puntata da un’auto e poi picchiata.

Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica esatta e risalire all’identità dei responsabili.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Schifani incontra il ministro Schillaci: “Passo avanti sul Ccpm di Taormina”
Incendio a Minissale, le fiamme distruggono una parte dell’azienda agricola Villarè
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED