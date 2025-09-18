Reggio Emilia. Autista 44enne messinese aggredito senza motivo

Stava andando al lavoro, è stato prima investito e poi picchiato

Stava andando al lavoro in monopattino, per iniziare il suo turno alle 6 del mattino. Si trovava in via Saragat, a Reggio Emilia, quand’è stato prima investito da un’auto e poi aggredito dalle due persone a bordo.

Protagonista della sfortunata vicenda un 44enne messinese, che da quasi vent’anni vive a Reggio Emilia per lavoro, dove fa l’autista di autobus.

Calci, pugni e anche colpi con una bottiglia di vetro, lasciando l’uomo a terra con gravi ferite. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma, dove gli è stata diagnosticata la frattura del pavimento oculare e una grave ferita alla gamba, con l’osso fuoriuscito. Dovrà affrontare due interventi chirurgici e una lunga riabilitazione.

La dinamica dei fatti appare ancora poco chiara. I due aggressori avrebbero agito senza un motivo apparente. Il gesto, tanto brutale quanto inspiegabile, ha gettato un’ombra di preoccupazione, soprattutto dopo che un altro uomo, un 36enne, è stato aggredito poco dopo nella stessa zona con un copione simile. Anche in questo caso, la vittima è stata prima puntata da un’auto e poi picchiata.

Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica esatta e risalire all’identità dei responsabili.