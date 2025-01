Reggio. Falcomatà e Latella hanno incontrato gli organizzatori della “Christmas Soccer Cup” 

Il torneo ha avuto anche una forte valenza sociale, dimostrando come eventi di questo tipo possano creare opportunità di solidarietà e supporto comunitario

REGGIO CALABRIA – Sono stati ricevuti a palazzo San Giorgio dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal consigliere comunale con delega allo Sport Giovanni Latella, Francesco Biondo e Fortunato Latella, i giovani organizzatori reduci dal successo della prima edizione della “Christmas Soccer Cup”. Il torneo di calcio a 5 si è disputato al “Reggio Village” di viale Messina nelle giornate del 27 e 28 dicembre scorse e ha visto trionfare la squadra del Black Devils.

Il sindaco Falcomatà nel ringraziare i giovani reggini per il contributo dato agli eventi che hanno animato le feste natalizie, ha evidenziato lo spirito sportivo e solidale alla base del torneo: «Come Amministrazione siamo vicini a questo tipo di iniziative dal carattere inclusivo e coinvolgente. Continueremo a sostenervi anche se deciderete di replicare nelle prossime edizioni».

«Oltre alla parte sportiva c’è quella sociale, ed è un lato da non sottovalutare – ha aggiunto il consigliere Latella – Francesco e Fortunato hanno creato un momento di aggregazione e hanno aiutato chi si trova in difficoltà attraverso lo sport. Mi auguro che possiate organizzare altre attività nel 2025, noi saremo al vostro fianco».

«”Christmas Soccer Cup”, è finalmente una realtà – ha detto Biondo – una competizione organizzata in pochissimo tempo. Il torneo ha visto la partecipazione di otto squadre e di un centinaio di atleti. Ma, oltre all’aggregazione, al gioco e al divertimento, a prevalere è stato certamente il lato solidale poiché il ricavato della manifestazione è stato devoluto all’associazione Abio che si occupa con costante impegno dei bambini ricoverati nel reparti di Pediatria del Gom. Ringraziamo il delegato Latella per il partenariato del Comune, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il vicesindaco Paolo Brunetti, il presidente Uisp Marra per avermi fornito i direttori di gara».

«Ringraziamo anche gli sponsor e tutti quelli che sono stati vicini in questo progetto – ha aggiunto Fortunato Latella – è stato bello creare aggregazione, anche con l’intervento di un dj, incontrare altri ragazzi, oltre a quelli che giocavano e facevano il tifo nel torneo, sicuramente vogliamo continuare a dare ancora il nostro contributo dimostrando come eventi di questo tipo possano creare opportunità di solidarietà e supporto comunitario».