Reggio. Finto carabiniere truffa un’anziana, arrestato e recuperati i gioielli

L’Arma ricorda agli anziani e ai cittadini più vulnerabili, soprattutto in vista delle festività, che le truffe tendono ad aumentare

REGGIO CALABRIA – Un nuovo colpo alle truffe ai danni degli anziani è stato messo a segno dai Carabinieri di Reggio Calabria. Un uomo, spacciandosi per un Tenente dell’Arma, ha ingannato un’anziana donna convincendola a consegnargli gioielli del valore di circa 30.000 euro, sostenendo che fosse coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti.

La vittima, in stato di agitazione, ha seguito le istruzioni del truffatore, che si è poi rapidamente allontanato. Raccolta la denuncia, la Stazione dei Carabinieri di Reggio Calabria Principale ha avviato le indagini, riuscendo a ricostruire i movimenti del sospetto grazie alle informazioni fornite dalla donna.

L’uomo è stato intercettato e arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Palmi, nei pressi dello svincolo A2 di Bagnara Calabra. Durante il controllo, tutti i preziosi sottratti sono stati recuperati.

L’Arma ribadisce il proprio impegno nella tutela dei cittadini più vulnerabili, soprattutto in vista delle festività, periodo in cui le truffe tendono ad aumentare. Invita inoltre la popolazione a segnalare ogni situazione sospetta per contribuire alla prevenzione di questi reati.