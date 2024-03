Reggio. Fratelli d’Italia regala un uovo di cioccolato di 5 kg all’associazione Villa Betania

All'incontro, ha presenziato anche il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale

REGGIO CALABRIA – Il coordinamento grande Città Metropolitana di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, guidato dalla coordinatrice Ersilia Cedro, questo pomeriggio ha donato all’associazione Villa Betania, che si occupa del benessere di bimbi abbandonati, un uovo di Pasqua di 5 chilogrammi di cioccolato fondente.

“Il grosso uovo era – viene riportato in una nota – stato messo in palio durante la serata organizzata per lo scambio degli auguri pasquali dal partito reggino, svoltasi qualche giorno fa. L’uovo era stato vinto dal signor Vincenzo Turiano, che ha subito proposto di donarlo in beneficenza. Individuata quindi la struttura ricevente oggi è stato consegnato”.

Presenti, oltre alla coordinatrice Cedro e al signor Turiano, il vicecoordinatore Saverio Laganà e i dirigenti Giuseppe Agliano, Mariangela Barbaro e Valerio Nucera, i quali hanno scambiato quattro chiacchiere in allegria con alcune delle operatrici di Villa Betania e con i giovani ospiti che hanno “accolto” il dolce omaggio con entusiasmo.

All’incontro, invitato da Fratelli d’Italia, ha presenziato anche il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale che si è attardato a giocare e scherzare con i bambini visibilmente felici.