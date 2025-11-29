 Reggio. Furto al Centro Polisportivo di San Giovannello, Latella: "atto deplorevole "

Reggio. Furto al Centro Polisportivo di San Giovannello, Latella: “atto deplorevole “

Dario Rondinella

Reggio. Furto al Centro Polisportivo di San Giovannello, Latella: “atto deplorevole “

Tag:

sabato 29 Novembre 2025 - 16:18

Nel Centro Polisportivo di San Giovannello, ignoti hanno sottratto strumenti e materiali elettrici necessari al proseguimento dei lavori

REGGIO CALABRIA – Al Centro Polisportivo di San Giovannello, ignoti hanno sottratto strumenti e materiali elettrici necessari al proseguimento dei lavori nella palestra polifunzionale. Per Giovanni Latella, consigliere comunale con delega a Sport e Turismo, si è trattato di un atto deplorevole che indigna e danneggia l’intera collettività, oltre che le ditte impegnate quotidianamente per restituire alla città un impianto moderno e funzionale. È bene ribadire che l’Amministrazione Falcomatà non si farà intimidire da questi comportamenti illegali: i lavori proseguiranno con determinazione, così da garantire la consegna dell’impianto alle federazioni e alle società sportive del territorio, nei tempi programmati– ha concluso il delegato – lo sport è una risorsa preziosa e merita rispetto, tutela e impegno costante da parte di tutti”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
L’Akademia Sant’Anna contro il Comune: “Tentativi di dialogo senza risposta”
Molestie e minacce di morte all’ex compagna: braccialetto elettronico per un 63enne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED