Reggio. Giornata della Memoria, in via Giudecca una “pietra di inciampo” per le vittime della Shoah

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria celebrano la loro Giornata in memoria delle vittime della Shoah. Alle 8.30 di domani 27 gennaio, in occasione della ricorrenza istituita dall’Assemblea generale della Nazioni Unite nel 2005 e celebrata in tutto il mondo per commemorare le vittime dell’Olocausto nazista, il Sindaco Giuseppe Falcomatà scoprirà una “pietra di inciampo” in via Giudecca, nelle adiacenze del tapis roulant, nel tratto compreso tra il Corso Garibaldi ed il Corso Matteotti.

All’iniziativa prenderanno parte le autorità civili, religiose e militari della Città, Sua Eccellenza il Prefetto Clara Vaccaro, i massimi rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine, del mondo universitario, dell’associazionismo e delle realtà civiche impegnate nella memoria dei tanti reggini e calabresi internati ed uccisi nei lager nazisti.

Alla cerimonia sarà presente anche Nicoletta Bortolotti, tra le più importanti scrittrici contemporanee ad essersi occupate della tragedia dell’Olocausto, autrice della Quadrilogia della Shoah, quattro romanzi pluripremiati che hanno contribuito a rinnovare la memoria delle sofferenze vissute da milioni di persone all’interno dei lager nazisti.