Reggio. Giovedì, torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano - Tempostretto

Il consiglio è convocato per giovedi 21 luglio. All'ordine del giorno l'approvazione del Piano d'Ambito per la gestione del Ciclo integrato dei rifiuti

REGGIO CALABRIA – Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La prossima seduta è prevista per giovedì 21 luglio, presso la Sala del Consiglio “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, in prima convocazione alle ore 8.00 ed in seconda convocazione alle ore 9.00.

Tra i punti all’ordine del giorno all’esame dell’aula Repaci di Palazzo Alvaro l’approvazione del Piano d’Ambito definitivo per la gestione del Ciclo integrato dei rifiuti sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ATO RC, l’approvazione dello schema di accordo per la realizzazione di impianti di compostaggio modulari, oltre alla devoluzione di un mutuo per la realizzazione di una struttura sportiva nel Comune di Molochio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’Art. 193 del Dlgs n° 267/2000.

Come di consueto la seduta sarà integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana: https://www.youtube.com/c/CittàMetropolitanadiReggioCalabria