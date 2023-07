Reggio. Giuseppe Auddino è il nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle - Tempostretto

Con la nomina dei vari coordinatori provinciali e regionale, si chiude il cerchio per quanto riguarda l'organigramma del Movimento 5 Stelle calabrese

REGGIO CALABRIA – E’ Giuseppe Auddino, ex senatore, il coordinatore del Movimento 5 Stelle per la provincia di Reggio Calabria. Il partito di Giuseppe Conte in Calabria, con la nomina dei vari coordinatori provinciali e regionale, la deputata Anna Laura Orrico, chiude il cerchio per quanto riguarda l’organigramma del Movimento 5 Stelle calabrese . Ad annunciare il nuovo incarico è proprio il neo coordinatore dalla sua pagina Facebook. “Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per avermi scelto come coordinatore provinciale”. Scrive Auddino. “Faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai colleghi neo coordinatori provinciali e alla coordinatrice regionale Anna Laura Orrico. Una squadra di qualità che farà un grande lavoro in Calabria. Adesso subito a lavoro”.