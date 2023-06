Reggio. Gravi disagi a Santa Caterina - San Brunello FOTOGALLERY - Tempostretto

Il Comitato di quartiere Santa Caterina - San Brunello, su richiesta degli abitanti ormai esasperati, ha denunciato da tempo la grave situazione

REGGIO CALABRIA – A denunciare i gravi disagi del quartiere è il Comitato di Santa Caterina – San Brunello che già dalla fine di maggio ha inviato pec ufficiali all’amministrazione comunale per sollecitare varie richieste di intervento. A tutt’oggi la situazione risulta invariata tranne un piccolo recupero per la sistemazione di una buca. Il Comitato, su richiesta degli abitanti ormai esasperati, ha inoltrato varie richieste tra cui ” rispristino ed integrazione degli spazi ludici ed aggregativi in area Vico Neforo, manutenzione del manto stradale constatato che il perdurare dei danni ha provocato gravissime, vaste e profonde interruzioni lungo i giunti e le carreggiate con rischio grave ed immediato per la sicurezza”.