Reggio. Halloween, sequestrati dai carabinieri del Nas 400 prodotti, elevate sanzioni per 12 mila euro - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – I carabinieri del Nas, in occasione dei festeggiamenti di Halloween sono stati impegnati in numerose ispezioni presso attività commerciali che ponevano in vendita costumi, maschere e giocattoli per bambini, allo scopo di reprimere il commercio di prodotti pericolosi per la salute.

I controlli sono stati eseguiti presso centri commerciali di Reggio Calabria e provincia, e si sono conclusi con il sequestro di oltre 400 prodotti (maschere, decorazioni e giocattoli) privi del marchio CE, delle indicazioni sulla sicurezza per bambini e sul corretto utilizzo per evitare danni alla salute.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per euro 12.000 e le attività commerciali sono state segnalate alla Camera di Commercio di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza.