Reggio. I carabinieri del Nas sequestrano una casa di riposo abusiva - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – I Ca­ra­bi­nie­ri del Nas a con­clu­sio­ne di una at­ti­vi­tà ispet­ti­va han­no de­fe­ri­to in sta­to di li­ber­tà il ti­to­la­re ed una di­pen­den­te di una casa fa­mi­glia abu­si­va­men­te tra­sfor­ma­ta in una casa di cura, che al ter­mi­ne de­gli ac­cer­ta­men­ti è sta­ta sot­to­po­sta a se­que­stro pe­na­le. Il prov­ve­di­men­to odier­no sca­tu­ri­sce da al­tre at­ti­vi­tà di con­trol­lo alle qua­li era sta­ta sot­to­po­sta la strut­tu­ra fin dal­l’e­sta­te del 2020, quan­do a se­gui­to del­le gra­vi de­fi­cien­ze ri­scon­tra­te, sia strut­tu­ra­li che or­ga­niz­za­ti­ve, il Co­mu­ne di Reg­gio Ca­la­bria ave­va ema­na­to una or­di­nan­za ur­gen­te per la so­spen­sio­ne del­l’at­ti­vi­tà.

Suc­ces­si­vi ac­cer­ta­men­ti avreb­be­ro di­mo­stra­to, tut­ta­via, che la casa fa­mi­glia con­ti­nua­va ad ospi­ta­re an­zia­ni e i Ca­ra­bi­nie­ri del Nas sono sta­ti co­stret­ti ad un im­me­dia­to in­ter­ven­to. I Mi­li­ta­ri sin dal­l’ar­ri­vo han­no no­ta­to che ci fos­se qual­co­sa di stra­no, in­fat­ti alla loro vi­sta uno dei di­pen­den­ti è sta­to sor­pre­so “sgat­ta­io­la­re” dal­la par­te po­ste­rio­re del­l’im­mo­bi­le con una an­zia­na ospi­te in brac­cio, non au­to­suf­fi­cien­te ed an­co­ra con il ca­te­te­re in­se­ri­to, per na­scon­der­la al­l’in­ter­no di un eser­ci­zio com­mer­cia­le sot­to­stan­te, l’a­zio­ne, che ha mes­so in gra­ve pe­ri­co­lo la sa­lu­te del­la mal­ca­pi­ta­ta, è sta­ta im­me­dia­ta­men­te in­te­rot­ta.

Dal­la suc­ces­si­va ispe­zio­ne è emer­so che la casa fa­mi­glia, non solo era gra­va­ta dall ‘or­di­nan­za di so­spen­sio­ne co­mu­na­le e con­ti­nua­va ad ope­ra­re, ma sa­reb­be sta­ta tra­sfor­ma­ta in casa di cura, con ben I I an­zia­ni, di cui IO con gra­vi pa­to­lo­gie fi­si­che e psi­chi­ce, co­stret­te a tra­sci­nar­si in ca­te­te­re du­ran­te i po­chi mo­vi­men­ti pos­si­bi­li o al­let­ta­ti; inol­tre era­no ospi­ta­ti in ca­me­re ve­tu­ste, pri­vi di mo­bi­li ed in let­ti sen­za bar­rie­re per i non au­to­suf­fi­cien­ti e con cli­ma­tiz­za­to­ri non fun­zio­nan­ti. Ad ac­cu­di­re gli an­zia­ni vi era­no due di­pen­den­ti, en­tram­bi sen­za ti­to­li pro­fes­sio­na­li ido­nei per l’as­si­sten­za sa­ni­ta­ria e nes­su­no in­dos­sa­va le pro­te­zio­ni anti con­ta­gio da Co­vid 1 9; inol­tre som­mi­ni­stra­va­no far­ma­ci sen­za pre­ci­si pia­ni te­ra­peu­ti­ci.

I Ca­ra­bi­nie­ri del Nas, con l’au­si­lio del per­so­na­le del set­to­re wel­fa­re del Co­mu­ne di Reg­gio Ca­la­bria han­no im­me­dia­ta­men­te tra­sfe­ri­to gli an­zia­ni pres­so i pa­ren­ti o al­tre strut­tu­re so­cio as­si­sten­zia­li au­to­riz­za­te, men­tre la casa fa­mi­glia in­qui­si­ta è sta­ta sot­to­po­sta a se­que­stro pe­na­le. Il ti­to­la­re, un 55en­ne reg­gi­no, allo sta­to de­gli atti e de­gli ac­cer­ta­men­ti svol­ti, è sta­to de­fè­ri­to in sta­to di li­ber­tà per­ché avreb­be at­ti­va­to una strut­tu­ra sa­ni­ta­ria pri­va di au­to­riz­za­zio­ni, per ab­ban­do­no di per­so­ne in­ca­pa­ci, e per inos­ser­van­za di un prov­ve­di­men­to dell ‘au­to­ri­tà, men­tre in con­cor­so con una di­pen­den­te, una 47 enne di ori­gi­ne ro­me­na, sa­reb­be­ro re­spon­sa­bi­li an­che di eser­ci­zio abu­si­vo del­la pro­fes­sio­ne sa­ni­ta­ria.