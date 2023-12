Reggio. Il bilancio della Questura, 67mila agenti impiegati, 4200 le ordinanze eseguite - Tempostretto

sono state più di 4.000 le ordinanze emanate e circa 70.000 le unità di personale impiegato proveniente da tutte le forze di polizia

REGGIO CALABRIA – Intenso ed incessante il lavoro svolto nell’anno in corso da tutte le articolazioni della Polizia di Stato che ha registrato un trend in crescita nella quasi totalità dei settori di interesse. In primis per ciò che riguarda la gestione dell’ordine pubblico, sono stati catalogati , nell’intera provincia, diversi eventi di rilievo che hanno richiesto un notevole impiego di uomini e mezzi ai fini di una gestione idonea a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire turbative di sorta . Nello specifico sono state più di 4.000 le ordinanze emanate e circa 70.000 le unità di personale impiegato proveniente da tutte le forze di polizia. Di rilievo sia l’attività di controllo del territorio, che ha registrato numeri e risultati confortanti , sia l’attività di polizia giudiziaria che, oltre al costante e continuo impegno profuso nel contrasto al crimine organizzato, ha portato all’arresto dei presunti autori di tre distinti omicidi ed ha visto gli uomini e le donne della Polizia di Stato impegnati su più fronti per contrastare i reati più insidiosi come quelli contro il patrimonio e quelli afferenti alla violenza di genere. Relativamente a questo ultimo aspetto i numeri registrati nel corso del 2023 consentono di affermare che gli interventi questorili in materia di violenza di genere sono aumentati rispetto all’anno passato che pur aveva fatto segnare numeri rilevanti . Infatti, nel corso di tutto il 2022 sono stati adottati 52 ammonimenti, nel corrente anno, tale soglia è stata superata già alla data del 25 novembre 2023, giornata internazionale per la violenza di genere, per chiudere l’anno con un totale di un totale di ben 57 provvedimenti.

In aumento anche l’attività della Polizia amministrativa e sociale che ha dato un particolare impulso specie per ciò che riguarda il rilascio dei passaporti. Nell’intera provincia sono stati 13.377 i passaporti rilasciati con tempi di attesa per il rilascio di circa 15 giorni. A tal fine, decisivi, sono stati e continuano ad essere gli “open day”, che si svolgono con regolarità, e l’intensa attività svolta dal personale che ha consentito altresì di eliminare tutte le pratiche arretrate. Per quanto concerne l’attività dell’Ufficio immigrazione l’evoluzione del fenomeno migratorio ed il modificarsi delle rotte rispetto al 2022 ha prodotto un notevole cambiamento nella gestione degli sbarchi nella provincia reggina. Il 2022 si era concluso con complessivi 114 sbarchi di migranti che avevano portato sulle nostre coste 9.541 cittadini extracomunitari , 67 invece sono stati quelli nel 2023, con l’arrivo di 8.292 stranieri, con una media di circa 124 persone a sbarco. Questo flusso di persone ha interessato 5 località della Provincia, confermando anche nel 2023 la

netta prevalenza del Porto delle Grazie di Roccella Jonica, che conta 5.501 cittadini extracomunitari

sbarcati in 57 eventi. Quanto ai paesi di provenienza, nel corso del 2023 Pakistan, Afghanistan ed

Egitto sono stati i paesi maggiormente rappresentativi nella classifica degli arrivi, rispettivamente

con 1.540, 1.421 e 1.610 persone. Tuttavia, l’intera struttura provinciale Reggina è stata particolarmente sollecitata dalla gestione di numerosi migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti in altri siti per attenuare la pressione sull’isola siciliana le cui strutture di accoglienza hanno dovuto affrontare un flusso senza precedenti. Il Porto di Reggio Calabria ha accolto l’arrivo di ben 8.928 migranti, di origine subsahariana e maghrebina, sbarcati nell’Isola e trasferiti al porto di Reggio Calabria nel corso di 17 eventi, a bordo di pattugliatori della Guardia Costiera, navi della Marina Militare e nave traghetto “Veronese”. Il totale complessivo di persone gestite dall’Ufficio Immigrazione nel corso del 2023, tra le attività di braccialettatura, identificazione, foto segnalamento e successivo trasferimento, è di ben 17.220 stranieri.

I NUMERI



ORDINE PUBBLICO:

Numero ordinanze predisposte 4.187

Totale personale impiegato in servizio di o.p. (interforze) 66.951

EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA:

Visita del Capo della Polizia di Stato, Direttore Generale di Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani. Visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Visita di altri Ministri della Repubblica Italiana. Air Show delle Frecce Tricolore. Concerti di artisti di fama internazionale



ATTIVITA’ INVESTIGATIVA:

7.03.2023 – Omicidio cittadino polacco – Identificati e sottoposti a fermo 3 soggetti, di cui

un minorenne, gravemente indiziati dell’omicidio doloso e rapina ai danni del cittadino

polacco.

14.05.2023 – Arresto di due soggetti gravemente indiziati di omicidio doloso, avvenuto

l’11.05.2023, e porto abusivo di armi.

23.05.2023 – Esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un

soggetto gravemente indiziato del delitto di omicidio, incendio e distruzione di cadavere.

25.07.2023 – Operazione “Malèa” – Esecuzione ordinanza di applicazione di misure

cautelari nei confronti di 11 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione

mafiosa, associazione finalizzata al traffico illegale di stupefacente, estorsione, violenza

privata, tentato omicidio e detenzione illegale di armi.

11.08.2023 – Operazione “Declino” – Esecuzione ordinanza di applicazione di misure

cautelari nei confronti di 8 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione

mafiosa, favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena.

28.09.2023 – Esecuzione ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere nei

confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili della rapina aggravata in concorso, perpetrata il

13.09.2022 ai danni di un portavalori, nell’ambito della quale si erano impossessati di circa

60 mila euro e di una pistola, sottraendoli con violenza e minaccia alle guardie giurate.

11.10.2023 – Operazione “Atto Quarto” – Esecuzione ordinanza di applicazione di misure

cautelari nei confronti di 28 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione

mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, tentato omicidio, ricettazione, detenzione e

porto abusivo di armi, aggravati dal metodo mafioso, e per aver agevolato una cosca di

‘ndrangheta, con il contestuale sequestro preventivo di 11 società riconducibili alla

consorteria mafiosa.

Persone sottoposte a provvedimenti restrittivi detentivi 152. Persone sottoposte a misura cautelare non detentiva 27. Sequestri sostanze stupefacenti 105 kg (cannabis e cocaina). Sequestri armi ed esplosivi 10 pistole e 6 fucili .Sequestri patrimoniali 1 immobile ed 11 società

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Denunciati in stato di libertà 183. Persone controllate 28.162. Veicoli controllati 14.079 . Arresti 111.

Sequestro sostanze stupefacenti 11.9 kg. Totale arresti provincia 213. Totale denunciati provincia 778

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Denunce/Querele 163. Intervento Volante su evento 182

ATTIVITÀ DELLA POLIZIA ANTICRIMINE

Misure patrimoniali proposte 2. Misure personali proposte 17. Sorveglianze speciali irrogate 19. Avvisi Orali 89. Fogli di Via Obbligatori 21. D.A.Spo. 42. D.A.C.Ur 6. Ammonimenti 57. Istituzionalizzazione minori 7

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Totale passaporti rilasciati nella provincia 13.377. Esercizi pubblici controllati 62. Sanzioni amministrative 16. Sequestri amministrativi 712. Autorizzazioni ex. art. 127 T.U.L.P.S. (commercio preziosi). Autorizzazioni ex art. 88 T.U.L.P.S. (raccolta scomma vlt) 16. Sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. 2. Autorizzazioni fuochi artificiali 16. Rilasci/ rinnovo porto di fucile 1.000. Revoche porto di fucile 40.

ATTIVITÀ DELLA DIGOS

Persone deferite in stato di libertà 60. Proposte D.A.Spo. 22

ATTIVITÀ DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE

Sono stati emessi 10.654 permessi di soggiorno, di cui:

469 Carte di soggiorno per Congiunti di Cittadini dell’Unione Europea; 6.556 permessi di soggiorno elettronici; 1.419 permessi di soggiorno cartacei; 2.210 permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L’Ufficio Immigrazione ha curato, per le competenti Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale distribuite in varie Regioni d’Italia, l’attività istruttoria, ivi inclusi gli accertamenti afferenti ai profili di Ordine e Sicurezza Pubblica, per l’emissione dei seguenti permessi:

384 permessi per Protezione Speciale; 134 permessi per Motivi Umanitari; ➢ 187 permessi per titolari dello status di Rifugiato.

Sono stati emessi, inoltre , 181 Documenti di Viaggio Elettronici (D.V.E.), di cui:

3 per titolari di permesso di soggiorno per Protezione Speciale; 4 per titolari di permesso di soggiorno per Protezione Sussidiaria; 174 per titolari dello status di Rifugiato.

È stata curata l’attività istruttoria propedeutica all’emissione di 156 Decreti prefettizi di espulsione nei confronti di stranieri irregolari, così suddivisi per modalità esecutiva:

127 con Ordine questorile di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni dalla notifica; 28 con Ordine questorile di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), indicato dal Servizio Immigrazione; 1 con partenza volontaria.

Infine sono stati eseguiti:

3 decreti di allontanamento di cittadini comunitari; 2872 respingimenti con invito a lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni.