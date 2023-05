Reggio. Il dottore Massimo Martino del Gom eletto presidente di Gitmo - Tempostretto

Il direttore dell’Unità operativa di Trapianto cellule staminali e Terapie cellulari del Gom, guiderà il Gruppo italiano trapianto di midollo osseo

REGGIO CALABRIA – Il dottore Massimo Martino, direttore dell’Unità operativa di Trapianto cellule staminali e Terapie cellulari del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, è stato eletto presidente del Gitmo – Gruppo italiano trapianto di midollo osseo, nel corso della riunione nazionale svoltasi a Bologna il 15 e 16 maggio. Martino succede al professore Fabio Ciceri, direttore dell’Ematologia del “San Raffaele” di Milano. Il Gitmo nasce nel 1987 come punto d’incontro per medici ed infermieri che si occupano di trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche impiegati per la cura di patologie ematologiche, oncologiche e genetiche e a cui aderiscono oggi quasi 100 Programmi trapianto italiani. L’associazione ha come scopo lo sviluppo ed il progresso tecnologico dei trapianti di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche nonché lo sviluppo della base biologica.

Lo scopo associativo riguarda gli aspetti educativi, la standardizzazione delle procedure, il controllo di qualità nei confronti di medici, ricercatori e infermieri nell’ambito del Programma Trapianti e comprende la ricerca clinica e di base. Ha per scopo la diffusione dell’informazione scientifica, l’organizzazione di convegni, il mantenimento dei rapporti con Università e Ministeri, organismi nazionali ed internazionali caratterizzati da analoghe finalità. Gli obiettivi primari che Gitmo persegue sono stabilire linee guida per le attività cliniche di trapianto di cellule staminali emopoietiche; coordinare e promuovere studi clinici e biologici; registrare, censire e analizzare l’attività di trapianto Italiano attraverso il Registro Nazionale, in stretta collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti del Ministero della Salute. «La nomina del dottor Martino, ottimo professionista, è motivo di orgoglio per tutta la comunità Gom di Reggio Calabria». E’ quanto ha affermato il commissario straordinario del Gom, Gianluigi Scaffidi.