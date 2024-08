Reggio. Incidente sul lavoro: si ribalta un bobcat, operaio in prognosi riservata

L’operaio è dipendente di una ditta di Messina ed esegue i lavori per conto del Comune di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Un operaio di 55 anni, è rimasto gravemente ferito nel ribaltamento del bobcat sul quale si trovava. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. L’operaio che è dipendente di una ditta di Messina ed esegue i lavori per conto del Comune di Reggio Calabria è stato portato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente si è verificato nel cantiere del Lido comunale di Reggio Calabria dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Salvatore Zucco, per ricostruire la dinamica dei fatti sui quali è stata aperta un’inchiesta dal pm di turno, Marco De Pasquale. I rilievi, invece, sono stati eseguiti dalla polizia scientifica. Il bobcat ed altri dispositivi di sicurezza presenti nel cantiere sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria..