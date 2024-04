Reggio. Incidente sulla SS 106, una donna morta e un ferito grave

L'anziana donna è deceduta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni al Gom di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Una donna di 76 anni morta ed un uomo ricoverato in gravissime condizioni. E’ il bilancio di un tragico incidente avvenuto stamane lungo la SS106 all’altezza di Bocale. I due si trovavano rispettivamente a bordo di un fuoristrada, la donna e di una moto l’uomo, quando ancora per cause da stabilire hanno impattato violentemente. L’anziana donna è deceduta sul colpo, mentre l’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni al Gom di Reggio Calabria. Oltre ai soccorsi, sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Stradale ed il tratto della SS 106 interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per effettuare i primi rilievi, per stabilire la dinamica del violento sinistro. La momentanea chiusura del tratto stradale, ha ovviamente causato il rallentamento del traffico veicolare, in un giorno di festivo, dove sono numerose le persone che hanno deciso di trascorrere una giornata lontano da casa