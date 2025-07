Reggio. La Metrocity ha pubblicato un avviso per 10 corsi di formazione, per 148 posti

Le domande dovranno pervenire entro il 31 luglio 2025 e l’elenco degli ammessi e non ammessi sarà pubblicato entro il giorno 25 agosto 2025

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana di Reggio Calabria, settore 5, Formazione professionale, ha aperto le procedure per 10 corsi di formazione professionale, gratuiti, per altrettanti profili. Complessivamente sono disponibili 148 posti, così suddivisi: operatore per la realizzazione e manutenzione di giardini (14); addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (14); addetto alla ristorazione (15); operatore per la preparazione, installazione manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici (15); tecnico della progettazione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio (15); tecnico meccatronico delle autoriparazioni (15); pasticciere (15); guardia giurata venatoria (15); operatore di impianti elettrici e fotovoltaici (15); operatore aeroportuale (15).

La domanda di partecipazione dovrà avere come oggetto “Domanda di iscrizione ai corsi gratuiti” e dovrà essere consegnata a: SVI.PRO.RE SpA – in via Monsignor Ferro n. 1/A ( ex Palazzo Ferrovie ) o trasmessa a: formazione@pec.sviprore.it ( Può essere utilizzata anche PEC non personale a cui saranno inviate relative. Le domande non inviate mezzo PEC dovranno contenere obbligatoriamente una PEC.

Le domande dovranno pervenire entro il 31 luglio 2025 e l’elenco degli ammessi e non ammessi sarà pubblicato entro il giorno 25 agosto 2025 sul portale della Città Metropolitana (www.cittametropolitana.rc.it ). Le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione al protocollo; i posti disponibili saranno quindi assegnati alle domande valutate positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

“La Città Metropolitana – affermano il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il consigliere delegato Domenico Mantegna – prosegue con impegno nelle attività di formazione che rappresentano un elemento aggiuntivo essenziale per l’accesso al mondo del lavoro. Le nuove figure previste in questo avviso, ben 10 – aggiungono – avranno una qualifica specifica che interessano diversi settori, quelli già consolidati, ma anche attività in piena espansione che riguardano il settore turistico e dei servizi”. “Siamo convinti che grazie a queste opportunità i nostri giovani potranno migliorare non solo il loro bagaglio culturale e professionale, ma anche incidere positivamente in diversi segmenti della società”.

“Il mercato del lavoro, sempre più complesso – concludono Falcomatà e Mantegna – richiede un aggiornamento costante e, per questo motivo, la Città Metropolitana resta sempre vigile nell’organizzare attività destinate a formare una moltitudine di figure professionali. Un ringraziamento lo rivolgiamo a tutto il settore Formazione professionale ed a tutta la squadra diretta dal dirigente Fortunato Battaglia”.