Reggio. La scuola Allievi carabinieri ha aderito alla campagna donazione sangue - Tempostretto

Sonno stati 250 giovani gli allievi che hanno risposto all’appello della campagna portata avanti dall’Avis di Reggio Calabria, per donare il proprio sangue

REGGIO CALABRIA – Anche quest’anno una rilevante aliquota di Allievi Carabinieri frequentatori del 140°

corso di formazione, in aderenza ai principi di altruismo, generosità e disponibilità da sempre al centro della missione addestrativa della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, recependo appieno il senso autentico della missione istituzionale proiettata sempre più verso il prossimo e i suoi bisogni, ha volontariamente aderito alla campagna di donazione del sangue portata avanti dall’Avis di Reggio Calabria.

Grazie a questa encomiabile iniziativa, il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri, Colonnello Alessandro Magro, avvalendosi del supporto tecnico della locale Infermeria dell’Istituto e grazie all’instancabile operato dell’equipe di sanitari e volontari dell’Avis giunti con diverse autoemoteche, ha organizzato 3 giornate di prelievo che hanno visto ben 250 giovani allievi e allieve rispondere all’appello per donare il proprio sangue.

Con questa iniziativa, che anche negli anni precedenti ha visto la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria in prima linea, l’Avis di Reggio Calabria, che in un precedente incontro presso la Scuola Allievi ha contestualizzato e illustrato l’importanza e gli aspetti sanitari e sociali della donazione, ha potuto raccogliere all’interno dell’Istituto militare il prezioso contributo, particolarmente necessario in questo periodo emergenziale.