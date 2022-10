Reggio. Lega, Recupero "argina" le provocazioni di Minicuci - Tempostretto

«Incomprensioni? Ai cittadini interessano le soluzioni. Speriamo che Occhiuto intervenga e svegli dal sonno perenne l'Amministrazione piddina»

REGGIO CALABRIA – Lega, i nodi sembrano venire al pettine. In particolare, all’interno della Lega; specie dopo l‘ultima, controversa riunione del Consiglio comunale reggino.

Recupero: fin qui perfetta la direzione di Occhiuto

«Antonino Minicuci stanco del dormiente Comune di Reggio Calabria cerca aiuto in Regione Calabria – è la “contro-provocazione” del segretario provinciale della Lega Franco Recupero -. Così interpreto le parole del nostro consigliere comunale Antonino Minicuci dove, provocando per tentare di essere ascoltato, pare abbia tirato in causa il Presidente di regione.

Riepilogando, è forte la provocazione di Minicuci stremato dall’Amministrazione comunale del nulla fare.

Da segretario provinciale della Lega ritengo che fin oggi il Presidente Occhiuto stia affrontando le tante questioni in maniera perfetta se pur nelle mille difficoltà – così Recupero -. Quanto alle “funzioni” per la città Metropolitana, le critiche costruttive sono un valore aggiunto, è un motivo di positività, perché ne vanno di mezzo servizi e qualità della vita delle persone. Argomento cruciale messo in campo da Minicuci già nel 2016 con l’allora governatore Oliverio ed in campagna elettorale da candidato sindaco nel 2020 in accordo con la presidente Santelli ed in ultimo con il governatore Occhiuto».

«Incomprensioni? Ai cittadini interessano le soluzioni»

In buona sostanza, secondo i vertici reggini del Carroccio nulla di nuovo all’orizzonte; soprattutto, nulla attorno cui poter imbastire una fondata polemica contro la governance della Regione Calabria. «Io credo che bisogna avere ulteriore attenzione per il territorio di Reggio Calabria e la sua provincia. Ritengo che sia giusto andare avanti, ai cittadini non interessano le incomprensioni ma le soluzioni dei problemi – evidenzia Recupero -. Ci aspettano battaglie importanti per ridare normalità alla nostra Reggio e ai suoi cittadini che da lungo tempo soffrono.

Speriamo che il Presidente Occhiuto intervenga e svegli dal sonno perenne l’amministrazione Pd dei rifiuti sparsi di Reggio Calabria e che ha reso il nostro capoluogo prima in classifica come cittá della peggiore qualità della vita».

