Reggio. Lotto, vinti 23.750 euro, la somma più alta della giornata - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – La fortuna bussa alla porta di un fortunato giocatore di Reggio Calabria. Nel concorso di venerdì 24 novembre, riporta Agipronews, nella città calabrese sono stati vinti 23.750 euro, la somma più alta della giornata. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,06 miliardi di euro dall’inizio del 2023.

La fortuna bussa alla porta di un fortunato giocatore di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza. Nel concorso del 10eLotto serale di sabato 25 novembre, riporta Agipronews, nel Comune calabrese è stato centrato un 8 Oro da 30mila euro con una giocata di appena cinque euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,43 miliardi dall’inizio del 2023.

