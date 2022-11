Reggio, lutto nel giornalismo e nel teatro: morto Francesco Zinnato - Tempostretto

Per un decennio capoufficio stampa della Giunta regionale, è stato il fondatore e 'faro' dell'Accademia d'arte drammatica di Palmi e della Film Commission

PALMI –Per gli amici, da sempre, era “Ciccio”: è scomparso ieri, a Palmi, il giornalista e intellettuale Francesco Zinnato, a lungo capoufficio stampa della Giunta regionale. Il 26 giugno scorso aveva compiuto 83 anni.

Il lutto per la sua dipartita tocca profondamente anche il teatro e il mondo dello spettacolo in genere, essendo stato Zinnato il fondatore dell’Accademia d’arte drammatica della città tirrenica – nel 1985 –, nonché fondatore e primo presidente della Film Commission.

Baluardo di giornalismo, teatro, cinema

Un vulcano d’idee; un uomo profondamente buono, Englishman perfetto nei modi. Ma anche un socialista verace – che di questo mai ha fatto mistero – che, dopo l’esordio giornalistico nel ‘60 come corrispondente per diverse testate, nel 1968 era diventato redattore dell’Avanti!

Tre anni dopo, l’assunzione all’Ufficio stampa della Giunta regionale calabrese, che in séguito diresse per dieci anni, dal ’94 al 2004.

Anche in forza del periodo nel Consiglio d’amministrazione del Teatro stabile di Calabria, Zinnato fu poi vicepresidente nazionale dell’Unat-Agis e dell’Anart-Agis (il primo, organismo dei Teatri stabili, il secondo dei circuiti teatrali a matrice pubblica).



Alla famiglia e a tutti i suoi cari il profondo cordoglio di Tempostretto.