 Reggio. Maltempo, chiuso il plesso scolastico di Santa Venere

Redazione

venerdì 09 Gennaio 2026 - 09:41

Il provvedimento, emesso dal sindaco, si è reso necessario in quanto il plesso, situato a circa 1100 metri sul livello del mare

REGGIO CALABRIA – A causa delle avverse condizioni meteorologiche che interessano le aree montane del territorio comunale, il Sindaco di Reggio Calabria ha disposto la chiusura del plesso scolastico di Santa Venere per la giornata di oggi.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il plesso, situato a circa 1100 metri sul livello del mare, risulta di fatto irraggiungibile a causa delle abbondanti nevicate e della presenza di ghiaccio sulle strade di accesso, nonché delle basse temperature.

La chiusura riguarda il plesso afferente all’Istituto Comprensivo Statale “Nosside – Pythagoras – Moscato” ed è stata disposta a tutela della sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico.

