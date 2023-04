Reggio Metro city. Ai nastri di partenza la quarta edizione di Premio Cosmos - Tempostretto

Al via in queste ore il Premio Cosmos degli studenti, il 13 maggio la cinquina dei finalisti

REGGIO CALABRIA – E’ giunto alla quarta edizione il Premio Cosmos, premio dedicato alle migliori opere di divulgazione scientifica, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il suo Planetarium Pythagoras in collaborazione con la Società Astronomica italiana. Al via in queste ore gli appuntamenti che vedranno gli incontri tra gli autori dei libri finalisti e gli studenti delle scuole italiane ed estere che hanno aderito all’iniziativa.

Le fasi

L’obiettivo è divulgare la cultura scientifica tra i giovani e non solo, renderla accessibile, creare nuovi stimoli culturali ed intellettuali. Con Il premio Cosmos, la Città metropolitana di Reggio Calabria si è rivelata un catalizzatore di idee e di spunti, divenendo riferimento a livello nazionale ed internazionale della cultura scientifica nel Sud Italia. Dopo il successo e l’interesse suscitato dalle iniziative degli scorsi anni, si ricomincia con questa prima fase del Premio per arrivare, nella prima settimana di ottobre, alla grande manifestazione di cultura e divulgazione scientifica, il Festival Cosmos, che si arricchirà di nuove attività e nuove opportunità per chi vorrà approcciarsi al mondo della fisica, della matematica e dell’astronomia.

La data finale

Anche quest’anno il Premio Cosmos si articolerà in due premi, uno assegnato dagli studenti ed uno assegnato dal comitato scientifico di Cosmos. Il primo libro vincitore, scelto tra cinque libri finalisti, sarà decretato dagli studenti il prossimo 13 maggio, durante un’Assemblea di tutte le scuole coinvolte che si terrà in duplice modalità, online e in presenza, presso il Planetarium Pythagoras della Città metropolitana di Reggio Calabria. I libri selezionati per la fase finale del Premio Cosmos degli studenti sono:

L’intelligenza artificiale. “Una guida per esseri umani pensanti” di Melanie Mitchell, edito da Einaudi; “Rosalind Franklin – Ho fotografato il DNA di Paola Cadelli”, edito da Morellini; “L’ alfabeto della natura” di Roberto Battiston, edito da Rizzoli; “Non siamo soli” di Abraham Loeb, edito da Mondadori; “Le gioie della scienza di Jim Al-Khalili”, edito da Bollati Boringheri.

Le fasi social

Le scuole ammesse a partecipare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero degli Affari Esteri, sono 24, con provenienza dall’Italia e dall’estero. Parteciperanno tra le altre scuole italiane all’estero dal Marocco, dalla Romania, dalla Spagna e dalla Svizzera. Gli incontri degli studenti con gli autori inizieranno già nelle prossime ore e saranno disponibili sul canale youtube del Premio Cosmos. Andranno avanti fino al 10 maggio e vedranno il coinvolgimento di scienziati e di esperti nella divulgazione scientifica che dialogheranno con gli autori, aprendo la strada ad un confronto diretto con i ragazzi partecipanti. Il primo digital meeting si terrà con Melanie Mitchell alla presenza di Roberto Trotta e Marco Motta. A seguire, si alterneranno altri scienziati di prestigio internazionale come Augusto Smerzi, Sandra Savaglio, Amedeo Balbi.

L’ideatore

Il Premio Cosmos è oramai importante riferimento nel panorama della divulgazione scientifica internazionale. Ideato da Gianfranco Bertone presidente del Comitato Scientifico del Premio Cosmos, professore di Fisica presso l’Università di Amsterdam e direttore del Consorzio europeo per la teoria delle particelle elementari, con un gruppo di scienziati e di divulgatori scientifici di elevato spessore, e da subito promosso e organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, già dalla sua prima edizione ha visto importanti partenariati a livello nazionale e ha raccolto un interesse crescente, di anno in anno, anche da parte delle case editrici e degli autori.

Appuntamento consolidato

“Il Premio Cosmos è ormai una lieta tradizione per la Città Metropolitana – commentano il Sindaco facente funzioni Carmelo Versace ed il Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio – un appuntamento consolidato, che ogni anno arricchisce la programmazione culturale dell’Ente e che costituisce ormai un vanto, in ambito nazionale ed internazionale, per il nostro territorio, rappresentando un punto di riferimento per la letteratura destinata alla divulgazione scientifica. Il nostro in bocca al lupo a tutti i partecipanti, agli studenti, agli autori, ai membri del comitato scientifico. Siamo certi che anche l’edizione 2023 del Premio sarà un successo come quelli delle passate annualità”. Non resta quindi che attendere il 13 maggio per conoscere il vincitore del Premio Cosmos degli Studenti. Dopo quella data sarà inoltre resa nota la cinquina finalista del Premio Cosmos che verrà assegnato dal Comitato scientifico e le date ufficiali del Festival Cosmos 2023.