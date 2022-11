Reggio Metrocity. A Palazzo Alvaro una mostra di abiti ispirati a Versace - Tempostretto

Presentato il ricco calendario di iniziative promosse in occasione dell'anniversario della nascita del maestro Gianni Versace

REGGIO CALABRIA – La sala “Umberto Boccioni” di Palazzo Corrado Alvaro sarà la location per l’esposizione di una mostra di abiti ispirati allo stile di Gianni Versace e realizzati da stilisti reggini e calabresi. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni promosse dal Club Unesco Re Italo di Reggio Calabria, in collaborazione con altre associazioni e realtà attive sul territorio metropolitano, in occasione dell’anniversario della nascita del grande stilista reggino, nato il 2 dicembre del 1946. La mostra di abiti rimarrà esposta a Palazzo Alvaro a partire da oggi 25 novembre fino a giovedi 1 dicembre.

I presenti

Questa mattina in Sala Biblioteca “Gilda Trisolini” la presentazione delle iniziative, alla presenza dei promotori e del Sindaco facente funzioni Carmelo Versace, che ha salutato positivamente l’organizzazione della kermesse, che per circa una settimana riporterà i riflettori sull’arte sublime del maestro ed illustre concittadino Gianni Versace, coinvolgendo associazioni ed operatori del settore.

L’identità

“E’ una iniziativa di grande valore culturale – ha affermato Versace portando i saluti alla vasta platea di operatori del settore moda – un ulteriore segno di attivismo sul nostro territorio che punta a rendere omaggio ad un personaggio illustre, che ha avuto il merito di portare la nostra città nei contesti internazionali più prestigiosi e che forse, da reggini, non riusciamo ancora a celebrare abbastanza. Ringrazio i promotori di questa attività la cui organizzazione va avanti ormai da lungo tempo e che ha prodotto un calendario di iniziative che non solo celebrano il maestro Gianni Versace ma che puntano a riviverlo nel quotidiano, promuovendo sul territorio la sua figura come motore di sviluppo di iniziative culturali”.

Grazie alla famiglia

“Un ringraziamento particolare infine – ha concluso il sindaco facente funzioni – vorrei rivolgerlo a Santo Versace, persona molto attenta che è sempre vicina alle istanze che vengono promosse sul nostro territorio, disponibile a collaborare con le iniziative di valore che si stanno attivando. La nostra sfida è quella di provare a raccontare la nostra terra in maniera differente. E credo che questo obiettivo passi anche dalla rivitalizzazione dei simboli identitari del territorio, tra i quali certamente non può mancare l’arte eterna di un maestro del calibro di Gianni Versace”.