Reggio. Milia (FI): “il corso Sunsetland DJ, ci costerà 450 mila euro”, Romeo: “nessuno spreco”

Alla considerazione del Capogruppo di Forza Italia Federico Milia, ha replicato in Commissione l'assessore Romeo

REGGIO CALABRIA – “Quattrocentocinquantamila euro per i Dj set e un corso per aspiranti dj che costerà 5000 euro”. La considerazione è del Capogruppo di Forza Italia Federico Milia a Palazzo San Giorgio, dopo che l’ammontare della cifra dal bando comunale è emersa nel corso dell’audizione dell’Assessore Romeo, convocato nella Commissione Controllo e Garanzia.

Il consigliere comunale di Forza Italia ha precisato che il corso per aspiranti DJ bandito dall’amministrazione costerà circa 5000€, da 100 a 150 mila invece, costeranno le esibizioni dei DJ da giugno ad agosto in via Marina (per 3 festival) che ha posto anche la domanda del “perché investire fondi pubblici in corsi per DJ, quando si potrebbero attivare percorsi formativi professionalizzanti, più in linea con le esigenze del territorio e sempre più richiesti anche dalle aziende che operano nella nostra area metropolitana?”.

Romeo: “nessuno spreco, i fondi restano a Reggio e generano valore per il territorio”

Mentre l’assessore alla Programmazione, Carmelo Romeo, sempre in Commissione ha spiegato come questo progetto si inserisce all’interno di un più ampio piano di marketing urbano, volto a valorizzare il centro della città attraverso azioni immateriali. Tra queste, è previsto un DJ set all’Arena dello Stretto, che si svolgerà tra metà luglio e metà settembre, subito dopo le festività mariane, con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali”. L’Assessore ha poi aggiunto: “Per offrire un’opportunità concreta a giovani talentuosi ma ancora privi di formazione professionale, saranno attivati laboratori formativi presso i locali della Galleria Zaffino, recentemente riqualificati e arredati. Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, sarà rivolto a 20 ragazzi e si svolgerà da metà giugno a metà luglio. Al termine, gli allievi avranno anche la possibilità di esibirsi all’Arena. Il costo massimo per l’Amministrazione sarà di 5.000 euro, in linea con quanto previsto dal regolamento dell’Agenzia di Coesione: fino a 500 euro a lezione per docenti senior, per un massimo di 10 lezioni”.

Romeo ha poi precisato che “i laboratori previsti dal protocollo d’intesa con l’Università Mediterranea, il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti sono iniziative distinte: in quei casi le docenze sono affidate ai docenti delle rispettive istituzioni”. Rispondendo ai rilievi del consigliere Federico Milia, Romeo ha sottolineato: “Per i laboratori pre-occupazionali abbiamo adottato un approccio innovativo: anziché proporre percorsi su mestieri tradizionali, abbiamo chiesto direttamente ai ragazzi quali fossero i loro interessi.

Da questo confronto sono nati i primi tre corsi, per i quali è già possibile iscriversi gratuitamente attraverso il sito istituzionale del Comune: BIM (Building Information Modeling), Music Producer, Storytelling Multimediale. Trovo spiacevole che il consigliere Milia, nonostante la giovane età, ritenga “mestiere” soltanto quello del saldatore, ignorando il cambiamento della società. Ogni giovane ha il diritto di costruire il proprio futuro seguendo le proprie passioni: ogni forma d’arte può diventare una professione. Questi sono corsi pre-occupazionali, ma nei prossimi mesi metteremo in campo anche azioni occupazionali vere e proprie”.

L’Assessore ha poi illustrato la programmazione estiva: «L’Estate Reggina sarà animata da una serie di festival: “Radici”, dedicato alla musica popolare, e “Cilea”, incentrato sulla musica classica, entrambi ripresi dalla scorsa edizione. A questi si aggiungeranno altri due eventi: il Summer SunsetLand Festival, della durata di dieci giorni in agosto, e il DJ set estivo da metà luglio a metà settembre».